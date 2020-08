Lisa Niemi Swayze złożyła mężowi życzenia urodzinowe. Aktor skończyłby 68 lat

Sławę i wielkie pieniądze przyniosła m rola w kultowym filmie "Dirty Dancing", gdzie wcielił się w postać instruktora tańca zakochanego w dziewczynie z dobrego domu. Niestety ani majątek, ani rzesza fanów nie uratowały go przed straszną diagnozą. Swayze miał raka trzustki. Podczas choroby starał się być ciągle aktywny na scenie i do końca robić to, co kocha. Niestety, zaawansowane stadium powodowało, że aktor z tracił na siłach z każdym dniem. Po półtorarocznej walce z nowotworem zmarł 14 września 2009 roku. Miał 57 lat.