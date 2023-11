Lód zbiera się w zamrażarce? Wystarczy raz przetrzeć

Osadzanie się lodu w zamrażarce to naturalny proces, co wcale nie sprawia, że jest mniej problematyczny. Gruba powłoka z czasem zaczyna blokować drzwi, uniemożliwiając ich zamknięcie. W takim przypadku najprawdopodobniej dojdzie do uszkodzenia uszczelki albo i całego urządzenia. Niedomknięte drzwiczki umożliwiają dostęp ciepła. Zmiany temperatury szkodzą zarówno zgromadzonym w zamrażalce produktom spożywczym, jak i niej samej. W jaki sposób możemy się przed tym chronić?