Łóżkowy rozwód. Robią to nawet na wakacjach

Łóżkowy rozwód, znany również jako "sleep divorce," to praktyka, w której pary decydują się na spanie w oddzielnych łóżkach lub pokojach. Takie rozwiązanie może poprawić jakość snu, a tym samym jakość związku, a także życie seksualne.

Badania National Bed Federation wykazują, że jedna na sześć par w Wielkiej Brytanii śpi oddzielnie, a ponad jedna trzecia z nich robi to od ponad pięciu lat.

Zaczęli spać osobno

"The Sun" opisał historie Alexis, która osiem lat temu postanowiła "wyeksmitować" swojego męża z ich wspólnego łóżka z powodu jego głośnego chrapania, które przypominało dźwięk przejeżdżającego pociągu towarowego. Kobieta zaczęła mieć problemy ze snem, co prowadziło do częstych kłótni i ogólnego napięcia w ich małżeństwie.

Sfrustrowana ciągłym brakiem snu, Alexis postanowiła przenieść się do osobnego pokoju. Początkowo było to działanie z desperacji, ale szybko odkryła, że takie rozwiązanie ma swoje zalety. Przede wszystkim, przestała być zła na swojego męża za coś, czego nie mógł kontrolować. Chrapanie Briana było tak głośne, że nawet gdy zasypiała przed nim, budziła się w środku nocy. W końcu Alexis przeniosła Briana do pokoju gościnnego na stałe.

Korzyści z "rozwodu łóżkowego"

Choć na początku Brian był niezadowolony z tego rozwiązania, z czasem zrozumiał, że to działa na korzyść ich obojga. Łóżkowy rozwód pozwolił im na:

Lepszą jakość snu: Obaj mogli spać spokojnie bez obaw o budzenie drugiej osoby.

Poprawę relacji: Dzięki temu, że oboje byli wypoczęci, mogli lepiej się komunikować i unikać niepotrzebnych kłótni.

Więcej energii na intymność: Paradoksalnie, oddzielne spanie poprawiło ich życie seksualne. Jak mówi Alexis, "Kto chce uprawiać seks z kimś, kogo chce się udusić poduszką, bo nie pozwala spać?"

Alexis podkreśla, że nie należy ulegać społecznym naciskom i dostosowywać swojego życia do oczekiwań innych. Dla niej i Briana, osobne sypialnie stały się kluczowym elementem szczęśliwego małżeństwa.

Łóżkowy rozwód nie ogranicza się tylko do domu. Alexis i Brian kontynuują swoje oddzielne sypialnie nawet podczas wakacji, wynajmując dodatkowy pokój w hotelach. Choć to generuje dodatkowe koszty, dla nich jest to inwestycja w jakość snu i relacji.

