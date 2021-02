Lucyna Winnicka i Jerzy Kawalerowicz. "Na planie był surowy, ale tak zakochany, że przemontował dla niej film"

Byli małżeństwem, a później parą przyjaciół – pisze o związku Lucyny Winnickiej i Jerzego Kawalerowicz "Uroda Życia". Ona była panienką z dobrego domu, on urodził się na Ukrainie - w czasie wojny rodzinie udało się uciec do Polski, do Krakowa. Pierwszą żonę reżyser poznał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Maria Gunter była malarką i jego pierwszą miłością. Mieli dwoje dzieci.