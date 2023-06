Ludzie nie chcą się zgłaszać. Ujawniła, co wyprawia się w programie

Architektka znana widzom z programu "Nasz nowy dom" wystosowała w swoich mediach społecznościowych apel do widzów. Martyna Kupczyk zwróciła się do nich ze specjalną prośbą.

Szum medialny związany ze zmianami w obsadzie programu "Nasz nowy dom" powoli opada, jednak wciąż wielu widzów krytykuje decyzje dyrektora programowego Telewizji Polsat. Przypomnijmy, że na początku maja Edward Miszczak zdecydował o zwolnieniu Katarzyny Dowbor i zastąpieniu jej przez nową prowadzącą - Elżbietę Romanowską.

Choć dotychczas głos zabrała już większość osób związanych z programem, w poniedziałek apel do widzów zamieściła w relacji na Instagramie Martyna Kupczyk - architektka, która od lat tworzy metamorfozy na potrzeby "Naszego nowego domu".

Martyna Kupczyk apeluje do widzów programu

Już na samym początku nagrania Martyna Kupczyk podkreśliła, że jest to bardzo ważny apel. Jak się okazało, jest związany z kontynuacją programu "Nasz nowy dom".

- Rozpoczęliśmy kolejny sezon, już go montujemy, ale tych rodzin zgłasza się do nas niewiele - przyznała otwarcie.

- Więc jeśli znacie kogoś, kto żyje w złych warunkach, a my możemy pomóc, to zgłaszajcie taką rodzinę, porozmawiajcie z nimi. Niech do nas napiszą. (...) Może w szkole jest jakieś dziecko, które żyje w złych warunkach, a my możemy dać mu nowe życie. Bardzo, bardzo prosimy, żebyście przemyśleli czy nie znacie jakiejś rodziny. Pamiętajcie, nic nie płacimy za remont - dodała architektka, opisując całą procedurę zgłoszeniową.

Na koniec podkreśliła, kto jest najważniejszy w programie, pośrednio nawiązując swoją wypowiedzią do "gęstej atmosfery", która po ostatnich wydarzeniach utrzymuje się wokół programu.

- Kochani nie zapominajmy też, że "Nasz nowy dom" to jest misja i rodziny są tutaj najważniejsze. Wyremontowaliśmy już prawie 300 domów, więc 300 rodzin żyje w bardzo dobrych warunkach i to jest najważniejsze. A my chcemy cały czas pomagać, jeździć po całej Polsce i remontować - podsumowała Martyna Kupczyk.

Architektka z programu "Nasz nowy dom" o Romanowskiej

W podobnym tonie architektka związana z programem wypowiadała się już wcześniej. W rozmowie z "Plotkiem" stanowczo podkreśliła, że "Nasz nowy dom" nie jest programem opowiadającym o Elżbiecie Romanowskiej czy innych osobach z ekipy, a o rodzinach.

Jeśli mówimy, że "Nasz nowy dom" to misja, hejtowanie i nieoglądanie programu w ramach protestu, jest bez sensu. Jak nie będzie oglądalności, to nie będzie programu, a jak nie będzie programu, to nie pomożemy potrzebującym - mówiła.

Zaznaczyła też, że nowa prowadząca - Elżbieta Romanowska - jest bardzo sympatyczną i skromną osobą, ze świetnym poczuciem humoru.

