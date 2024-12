Ma 26 lat. "Czuję się niedoceniana i wypalona"

Wypalenie zawodowe jest ważnym i powszechnym problemem społecznym. Wbrew pozorom, nie zmagają się z nim jednak ci, którzy mają już za sobą lata pracy. Wypalenie zawodowe dotyka coraz częściej młodych ludzi, należących do tzw. pokolenia Z. Jedną z takich osób jest Sylwia, 26-latka pracująca w marketingu.

"Czułam się upokorzona i niedoceniana - to był moment, w którym zaczęłam dostrzegać, jak bardzo moje zaangażowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów " - przyznała.

"Lęk przed nieznanym, szczególnie w kontekście zmiany pracy lub branży, często wynika z obawy przed kolejnym rozczarowaniem. To, co jednak może być pomocne, to spojrzenie na zmiany nie jako na ryzyko, ale jako na szansę na rozwój i odnalezienie środowiska bardziej zgodnego z twoimi wartościami" - poradziła.