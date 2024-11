Ma 47 lat. Przykre, co usłyszała na rozmowie o pracę

Monika Manios ma 47 lat i od dziewięciu miesięcy szuka pracy. Choć mieszkanka Łodzi ma doświadczenie, nie może powiedzieć, że przebiera w ofertach. "Nie przypuszczałam, że znajdę się w sytuacji, gdzie walka o pracę i codzienne utrzymanie stanie się tak ogromnym ciężarem" - napisała we wpisie na platformie LinkedIn.

W tym trudnym okresie wysyłania setek CV Monika miała trzy rozmowy rekrutacyjne. Jedna z ofert wyglądała naprawdę obiecująco. Posada w dużym banku, stanowisko - obłsuga klienta. 47-latka ma 10-letnie doświadczenie jako doradca klienta. W trakcie spotkania z rekruterką straciła nadzieję na to, że uda się jej zdobyć stanowisko.

"Zawsze byłam rzetelna, terminowa, starałam się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej, a teraz – mimo lat poświęconych na naukę, pracę i zdobywanie doświadczenia – pozostaję bez zatrudnienia, bez odpowiedzi, z setkami wysłanych CV, które znikają w odmętach rekrutacyjnych systemów." - napisała 47-latka we wpisie na LinkedIn.

