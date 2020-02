Ma dość rodziny z zagranicy. "Trochę prywatności"

Jola jest w 36. tygodniu ciąży. Kobieta ciężko znosi stan błogosławiony, a kłopoty rodzinne jej w tym nie pomagają. W odwiedziny przyjechała do niej rodzina męża, która na co dzień mieszka za granicą. Jola twierdzi, że przez tę wizytę nie ma nawet chwili prywatności.

Ma dość dzieci bratowej

Do domu rodzinnego wróciła bratowa z dziećmi. Kobieta skarży się, że dzieci bratowej są bardzo niezdyscyplinowane i często wchodzą do ich sypialni. Jola martwi się, że wizyta przeciągnie się do jej porodu. "Nie wyobrażam sobie, że od razu po porodzie i powrocie do domu przyjadą tu te bachory. Wiadomo, ja też nie będę czuć się najlepiej, aby ktoś odwiedzał. Boję się, że będą sytuację, kiedy będę karmić i oni wszyscy nade mną będą stać. Nowa sytuacja, dziecko, połóg nie będzie to dla mnie przyjemne. Co zrobić?" – pyta na forum WP Kafateria.