"Wygrałam mieszkanie". Przez 5 lat sądziła się z bankiem

Katarzyna Ankudowicz to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, urodzona 3 czerwca 1981 r. w Morągu. Swoją karierę rozpoczęła już jako dziecko, występując w różnych programach telewizyjnych i reklamach. Ankudowicz jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła w 2004 r. Znana jest z ról w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Na Wspólnej", "Ranczo" oraz "Pierwsza miłość" czy "Bulionerzy".

Aktorka swojego męża poznała, będąc jeszcze na studiach. Gwiazda od czasu do czasu dzieli się pewnymi informacjami ze swojego życia prywatnego. Niedawno przyznała, jak zakończyła się jej sądowa batalia dotycząca kredytu we frankach.

Katarzyna Ankudowicz przyznała, że miała kredyt zaciągnięty w obcej walucie. Podobnie jak inni "frankowicze" znalazła się w trudnej sytuacji przez to, że kurs franka szwajcarskiego zaczął nagle rosnąć. Ankudowicz przekazała teraz dobre wieści.

Do tego, aktorka odzyskała dużo pieniędzy, które musiała "nadpłacić" przez dynamiczny wzrost kursu waluty.

- W każdym razie Radek przez 5 lat mnie za wszystko, po wszystkim przeprowadził za rączkę. Tłumaczył, dlaczego musimy czekać, dlaczego ten pan sędzia jeszcze czeka na trybunał, dlaczego trzeba być ostrożnym, jakie jest ryzyko, co możemy teraz zrobić. Wszystko wiedziałam i starałam się zrozumieć. Bo ja rozumiem tylko, że mieszkanie jest piękne i trzeba je mieć, a całą resztę to już nie. No i dobra - podkreśliła.