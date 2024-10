Ma znaną córkę. Robi karierę pod innym nazwiskiem

Sławomir Świerzyński to ikona polskiej muzyki disco polo. Jego hity, takie jak "Majteczki w kropeczki" czy "Blondyneczka", na trwałe wpisały się w krajobraz polskiej rozrywki. Zespół Bayer Full istnieje na scenie nieprzerwanie od 1984 roku.

W 2016 roku Nikola razem z braćmi stworzyła zespół Baby Full. Ich utwory, takie jak "Czysta woda" czy "Czarne oczy", zaczęły zyskiwać popularność wśród fanów disco polo. Ich piosenki docierają do coraz szerszej publiczności.

Czasem pojawia się publicznie u boku ojca, jak miało to miejsce na konferencji TVP przed Sylwestrem Marzeń w 2017 roku.

