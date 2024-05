Ma znanych rodziców. Tak dziś wygląda

Na Instagramie Lidii Popiel pojawiły się zdjęcia ze wspomnianego wydarzenia, do których modelka zapozowała wraz z córką. Tego dnia Popiel wybrała białą kreację, mieniącą się w blasku fleszy cekinami. Aleksandra dopasowała się do mamy białym garniturem w kobiecym wydaniu.

Córka Popiel i Lindy dość wcześnie zdecydowała się na to, by zostać aktorką. Jeszcze będąc w liceum, przeniosła się do Krakowa, aby skończyć edukację już w klasie o profilu aktorskim.