Maciej Dowbor opublikował zdjęcia z córkami. Internauci: starsza córka - cała babcia!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor coraz chętniej pokazują w mediach społecznościowych swoje życie prywatne. Para unika jednak publikowania wizerunku ich córek - 11-letniej Janiny oraz 2-letniej Heleny. Tata dziewczynek z okazji Dnia Ojca zrobił jednak wyjątek. I choć na fotografii starsza pociecha ma sobie maseczkę, to nie sposób nie zauważyć uderzającego podobieństwa Janki do mamy dziennikarza, Katarzyny Dowbor.

Jak wyglądają dzieci Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora?

Na najnowszych zdjęciach Maciej Dowbor pozuje z córkami. Wyraża radość z bycia tatą, wyznaje miłość córkom i żonie. Jednak nie to przykuło uwagę jego obserwatorów. "Jejku, starsza córka to czysta babcia Kasia", "Córeczka po oczach bardzo podobna do babci!", "Janinka to wykapana babcia Dowbor!", "Janka jaka kopia Katarzyny" - piszą.