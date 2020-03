Maciej nie miał dziewczyny od 10 lat. Jest bardzo nieśmiały i wstydzi się rozmowy z kobietami

Maciej ma 29 lat i ostatnią relację z kobietą nawiązał 10 lat temu. Zaczyna wątpić, że kiedykolwiek znajdzie drugą połówkę i powoli godzi się z samotnością.

29-latek narzeka również na brak znajomych. Wizja ciągłego powrotu do pustego mieszkania zaczyna go przerażać. Swoją sytuację opisał na forum internetowym.

"Niby mam zainteresowania i pasje, staram się rozwijać, więc teoretycznie mam, czym zapełnić pustkę w życiu i pogodziłem się z samotnością. Człowiek musi jednak czasem wyjść z domu i siłą rzeczy mija na ulicy szczęśliwe pary oraz samotne kobiety. Przygnębiająca jest myśl, że wrócę do pustego mieszkania, próbując przekonać samego siebie, że wszystko jest ok. Rodzina powtarza, że powinienem kogoś znaleźć, skoro mam mieszkanie i stabilną pracę, ale ja nie potrafię. Jak zdusić w sobie uczucia i pożądanie, by nie zostać na starość zrzędliwym pierdołą irytującym wszystkich wokół?" – napisał.

Wśród innych użytkowników forum znalazły się osoby, które próbowały dodać Maciejowi odwagi. Przekonywały go, że nie powinien podchodzić tak nerwowo do kontaktów z płcią piękną.

"Nie rozumiem facetów, którzy tak bardzo się spinają przy kobietach. Jesteśmy tak jak wy ludźmi, co z tego, że jednej się nie spodobasz, skoro możesz podejść do innej. Poza tym kobiety same podrywają nieśmiałych facetów, jak są fajni. Nie wysyłaj tylko mylnych sygnałów, wpatrując się w daną kobietę, by kogoś zainteresować. Wystarczy kilka słów. Kobiety są z natury gadułami, wiec pociągnął dalej. Zrób atut z tego, że jesteś nieśmiały. Powiedz, że chciałeś zagadać wcześniej, ale nie miałeś odwagi" – doradziła jedna z internautek.