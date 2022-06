Macron, Scholz, Draghi i Iohannis w Kijowie. Ekspert: Trochę się nie dostosowali

"Mój szacunek do Zełenskiego tylko wzrasta z czasem", "Zełenski ma więcej powagi w swoich sznurowadłach niż ci wszyscy mężczyźni w garniturach i krawatach pozujący do sesji zdjęciowych", "Przybyć do kraju w stanie wojny i odwiedzić zniszczony Irpin w garniturach i krawatach, to mówi wszystko…" - komentowali.