Magda Bereda z nowym singlem. Premierowo zabrzmiał na gali #Wszechmocne

- Pierwsza zwrotka i refren tej piosenki powstały na kilka dni przed otrzymaniem zaproszenia do programu Kuba Wojewódzki. Postanowiłam ją zaśpiewać, bo poczułam, że to nie mógł być przypadek. Tuż po programie dopisałam dalszą część. Tak, jakby piosenka czekała na dalsze rozwinięcie historii. I tak oto stworzyłam "Jest mi do twarzy we własnej osobie". Mam nadzieję, że teraz już nikt z was nie będzie miał wątpliwości, że będąc sobą jesteście swoją najlepszą wersją - mówi o najnowszym singlu Bereda.