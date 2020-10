Magda Gessler ma nową restaurację. Kogo stać na taką zupę?

Magda Gessler otworzyła nową restaurację

Fani Magdy Gessler tym razem nie są zachwyceni. Wytykają restauratorce, że poucza innych, chociaż sama też popełnia błędy. Celem prowadzonych przez Magdę Gessler "Kuchennych rewolucji" jest ratowanie istniejących lokali przed bankructwem. Czy ceny proponowane przez restauratorkę to sposób na to, by nie dokładać do interesu? Jeśli tak, to Magda Gessler musi liczyć się z tym, że do jej lokalu przychodzić będą tylko najbogatsi Warszawiacy. Innych po prostu nie będzie na to stać.