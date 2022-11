Spędzają miesiące na wyszukiwaniu chorób, których nie ma. "Byłam bliska nerwowego wykończenia"

Marta wspomina, że rok 2021 chyba do końca życia będzie kojarzył jej się jedynie ze szpitalami. Przez większą część roku tułała się bowiem z nastoletnim synem od lekarza do lekarza, badając dziecko pod kątem kolejnych chorób. Żaden lekarz nie stwierdził jednak najmniejszych nieprawidłowości. - Pamiętam, że nasza jedna z wizyt na ostrym dyżurze skończyła się tym, że lekarz nie chciał nas przyjąć. To były nasze czwarte odwiedziny oddziału - wspomina kobieta.