Syndrom "Zosi Samosi". "Wolałam przymierać głodem, niż prosić o wsparcie"

- Potem te same nawyki przenosimy do świata zawodowego. Uważamy, że nie możemy pójść do koleżanki, czy kolegi i powiedzieć: "Słuchaj, pierwszy raz to robię, czy możesz mi pomóc?". Albo: "Nie mogę wpaść na rozwiązanie tego problemu, może mnie zainspirujesz i wtedy coś wymyślę". Nie wracamy wtedy do domu, tylko siedzimy po godzinach. Bardzo często kobiety, jeśli nie nie potrafią znaleźć rozwiązania, popadają w zachowania o charakterze histerycznym, bardzo emocjonalnym i autodestrukcyjnym, które w ogóle uniemożliwiają działanie, myślenie. Zaczynają obwiniać siebie za całokształt. Jedna porażka powoduje zupełne obniżenie samooceny we wszystkich obszarach życia - zauważa ekspertka.