Makijaż dzienny w kilku wersjach. Dopasowany do koloru włosów podkreśli każdy typ urody

Najczęściej makijaż dzienny bywa lekceważony przez kobiety które nie mając czasu na dokładne malowanie. Sięgają wtedy jedynie po tusz i podkład. Warto jednak poświęcić trochę czasu na to, aby przy pomocy makijażu dziennego uwypuklić nasze atuty i przy okazji zakryć mankamenty.

Subtelny makijaż dzienny dla blondynek powinien rozpocząć się od idealnie dopasowanego podkładu , który wtapia się w skórę. Przy wyraźnych workach pod oczami czy drobnych niedoskonałościach sięgnij także po korektor – punktowo nakładaj go na wybrane miejsca. Całość makijażu dziennego utrwalisz pudrem transparentnym , a na kości policzkowe nałożysz róż. U blondynek najlepiej sprawdzą się odcienie pastelowego różu albo brzoskwiniowe. Makijaż dzienny oka powinien być zachowany w pastelach, ponieważ pięknie podkreślają blask jasnej cery. Chłodny typ blondynek wspaniale zaprezentuje się w zieleniach/błękitach, natomiast przy ciepłym typie karnacji bardzo dobrze prezentują się pomarańcze/brązy. Rozświetlone oko wymaga wytuszowania rzęs i obrysowania linii wodnej białą kredką. Na koniec makijażu dziennego nałóż błyszczyk na usta.

Makijaż dzienny dla brunetek – mini przewodnik

Ciemne włosy pozwalają na wiele ciekawych możliwości makijażu dziennego. Na dzień najlepiej wybierać podkład kryjący, ale o lekkiej formule, aby na twarzy nie pojawiła się nieestetyczna maska. Podkład z różowym pigmentem nadaje się do cery zmęczonej i dojrzałej, natomiast wersja wpadająca w żółte tony zakamufluje zaczerwienienia.

Makijaż dzienny dla brunetek wymaga także punktowego użycia korektora oraz przypudrowania. Róż powinien być w lekkich odcieniach różu oraz brązów – możesz go również zastąpić pudrem brązującym, ale wystarczy go zaledwie odrobina. Uniwersalną paletą cieni do powiek przy makijażu dziennym dla brunetek są wszelkiego rodzaju brązy oraz szarości. Po wytuszowaniu rzęs warto podkreślić brwi kredką, a na koniec nałożyć beżową lub jasnoróżową szminkę na usta.