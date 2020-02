Makijaż na osiemnastkę. Prosty pomysł na efektowny makijaż na dla młodej dziewczyny

Wiele kobiet maluje się codziennie. Młode dziewczęta, dopiero zaczynające przygodę z kolorowymi kosmetykami, powinny zachować ostrożność. Dlaczego? Delikatna cera i nastoletnia uroda nie wymagają aż nadto ingerencji. Mimo to na okazję taką jak osiemnastka warto pomyśleć o idealnym makijażu. Dla początkujących nastolatek najważniejsze jest subtelne ukrycie niedoskonałości oraz podkreślenie atutów.

Makijaż na osiemnastkę – podkreślone oczy

Do makijażu na osiemnastkę dobrze jest użyć cieni do powiek w brązach, beżach albo złocie – pasują one do każdego rodzaju urody oraz stroju. Dodatkowo nie sprawiają wrażenia zbyt ciężkich, więc można śmiało rozcierać je na powiekach. Z kolei pastelowe (miętowe, liliowe) cienie będą doskonałym wyborem w przypadku dyskretnego makijażu. Podczas aplikowania cieni należy delikatnie rozcierać kosmetyk, ale nie za bardzo, aby makijaż na osiemnastkę był odpracowany i lekki jednocześnie. Do takiego makijażu pasują podkręcone i pogrubione rzęsy – chcąc uzyskać taki efekt, najlepiej wybrać tusz do rzęs 2w1 i rozczesać włoski przy pomocy szczoteczki.