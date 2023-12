Maksymalny dla minimalistek! Nowoczesny krem, który łączy długotrwałe nawilżanie ze skuteczną ochroną UV

Nawilżający Krem do Twarzy SPF 30 od CeraVe holistycznie opiekuje się naszą skórą. Dzięki zawartości filtrów chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dziś już wiemy, że to one są odpowiedzialne za przyspieszone starzenie się skóry, za jej wiotczenie, powstawanie zmarszczek i przebarwień. Warto również pamiętać, że choć promieniowanie UVB jest najsilniejsze latem, to UVA dociera do nas przez cały rok - także w chłodne miesiące i pochmurne dni. Formuła produktu zapobiega się osadzaniu cząsteczek zanieczyszczeń na skórze. Codzienne stosowanie ochrony UV powinno być więc złotym standardem każdej rutyny pielęgnacyjnej.