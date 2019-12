WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Malala Yousafzai na okładce "Teen Vogue". Przyznała, że ma depresję Cały świat poznał Malalę, gdy talibowie próbowali odebrać jej życie za to, że walczy o prawo do edukacji pakistańskich dziewcząt. Miała wtedy 14 lat i cudem przeżyła atak. Dziś mówi wprost, że walczy z depresją. Malala Yousafzai w 2013 r. (Getty Images) Malala Yousafzai to najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla (odebrała ją wieku 17 lat), działaczka edukacyjna, autorka książki "I Am Malala" i założycielka funduszu swojego imienia. Malala właśnie trafiła na okładkę magazynu "Teen Vogue", a w udzielonym wywiadzie opowiada o swoich problemach psychicznych. Malala Yousafzai – "Teen Vogue" Wewnętrzne bitwy 22-letniej obecnie Malali są zrozumiałe. Jakby nie patrzeć, po raz pierwszy usłyszeliśmy o niej po tym, jak nieomal zginęła z rąk talibskiego terrorysty, któremu nie podobało się, że chce się uczyć, a do tego ujawnia problemy rodzinnego kraju, Pakistanu. Kulą trafił ją w głowę. Przeżyła. – Na świecie tyle się dzieje; wiele rzeczy jest naprawdę przygnębiających – powiedziała Yousafzai w rozmowie z "Teen Vogue", dodając, że pracuje nad swoimi problemami psychicznymi, omawiając je z przyjaciółmi i rodzicami. – Musimy pozostać pozytywni, ponieważ nasz smutek nie może zmienić świata – przekonywała. Yousafzai nieustannie prowadzi kampanie na rzecz edukacji dziewcząt. W wywiadzie zwróciła uwagę, że kształcenie kobiet ma również sens finansowy. – Kiedy uczysz dziewczęta, wartość światowej gospodarki wzrasta do 30 bilionów dolarów. Lepiej chronimy nasz klimat. Zmniejszamy ubóstwo. Zmniejsza się prawdopodobieństwo wojen w krajach rozwijających się. Kiedy więc spojrzysz na te zalety, powiesz: "Musimy inwestować w edukację dziewcząt" – stwierdziła.