Małgorzata Kosik lata temu zniknęła z telewizji. Co dziś robi?

Artystka zaczęła pojawiać się jako prezenterka w programach "Przytul mnie", "Poranne espresso", "Piosenki na życzenie" czy "Krossem przez świat". W pewnym momencie sława Małgorzaty Kosik była tak duża, że w 2004 roku została zaproszona do sesji zdjęciowej dla "Playboya". Wtedy też aktorka pojawiła się na lipcowej rozkładówce.

W 2008 roku współprowadziła program Big Brother 5 a w 2011-2013 pracowała również przy "Pytaniu na śniadanie". Następnie trafiła do TVP Warszawa, gdzie prowadziła wiadomości sportowe. Zagrała w serialach takich jak: "Na dobre i na złe", "Marzenia do spełnienia", "Defekt 2". Wystąpiła także w dokumencie fabularyzowanym "Klątwa skarbu Inków". Ostatni raz na ekranie telewizora pojawiła się w 2015 roku, prowadząc program "Alchemia zdrowia i urody".

Obecnie produkuje bajki i teledyski animowane, pisze piosenki i bajki dla dzieci i koncertuje po całej Polsce jako DJ Miki. W maju 2012 roku wydała płytę "DJ miki gra" co dało początek licznej dyskografii z przebojami dla najmłodszych pociech.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!