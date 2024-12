Nie czuje atmosfery świąt. "Mam odruch wymiotny"

W Polsce Boże Narodzenie to czas, gdy rodziny spotykają się przy wspólnym stole , a potrawy świąteczne wypełniają domy zapachem dawnych lat. Z dzieciństwa na pewno pamiętamy ubieranie żywej choinki, wręczanie podarunków, śpiewanie kolęd.

Jednak dla Doroty Wolff obecnie magia świąt nie jest tak widoczna. Zdecydowanie bardziej zauważalne jest negatywne zjawisko, związane z nadmiernym konsumpcjonizmem. "Od listopada mamy w sklepach święta i im bliżej 24 grudnia (...). Przerażający wyścig tego co powinniśmy mieć na stole i pod choinką" - napisała stylistka na Facebooku.

Wolff ze smutkiem przyznaje, że "wszystko się zmienia", a wszechobecny "świąteczny konsumpcjonizm zabija tradycję". Zwraca uwagę na to, że już od początku listopada startują wszelkie świąteczne kampanie reklamowe, których celem jest zachęcenie nas do kupowania prezentów.

Stylistka dodaje, że mamy jednak wpływ na tę sytuację, kiedy podejmujemy inne wybory. Radzi, aby w tym szczególnym czasie skupić się na bliskich. "Cieszmy się wolnym czasem i nie gubmy tego to, co najcenniejsze" - czytamy na Facebooku.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!