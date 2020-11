Małgorzata Kożuchowska ma już płaszcz na jesień. Ta krata jest szalenie modna

Jesień zagościła u nas na dobre. Choć często są jeszcze słoneczne i ciepłe dni, powoli robi się coraz zimniej. Na taką pogodę z pewnością przyda się każdej z nas ciepły i wygodny płaszcz. Taki, który będzie pasował do każdej stylizacji. Dlatego warto postawiać na modowe klasyki. Tak też zrobiła Małgorzata Kożuchowska i wybrała płaszcz na jesień przed kostkę w ciekawą kratę. Ten model wyróżnia się na tle innych.

Kożuchowska pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby wyglądać rewelacyjnie. Wystarczy jeden porządny element garderoby i cała uwaga skupia się na nim. Płaszcz Małgorzaty Kożuchowskiej to niewątpliwie modowa perełka.

Małgorzata Kożuchowska: płaszcz na jesień 2020

Na najnowszym zdjęciu gwiazdy na Instagramie możemy zobaczyć, jak pozuje z synkiem na plaży. Ma na sobie płaszcz w kratę. Kolory? Biały, czerwony i granatowy. Do tego krwistoczerwona podszewka płaszcza. To z pewnością ona przyciąga uwagę. W komentarzach pod zdjęciem pojawiło się wiele pytań fanów o ten model płaszcza. Widać, że obserwatorkom Kożuchowskiej się on spodobał. "Bardzo ładny ma Pani płaszczyk", "Gosia możesz oznaczyć ciuchy na zdjęciu, jakie masz ma sobie ? Wszystko fajne." - pisały fanki gwiazdy.