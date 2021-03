Małgorzata Kożuchowska w ferworze pracy. Aktorka boi się zakażenia

W czasie pandemii wszyscy walczą o utrzymanie pracy. Strach zagląda w oczy pod różnymi postaciami, ale troska o rodzinę często jest silniejsza, niż cokolwiek innego. Ponowne zamknięcie kin i teatrów nie podoba się aktorom, którzy w końcu z tego żyją. Na szczęście w wielu placówkach trwają próby do kolejnych przedstawień, a obsada teatralna liczy na rychły powrót widzów na widownię.

Kożuchowska obawia się zakażenia

Małgorzata Kożuchowska należy do grona do tych gwiazd, które regularnie dzielą się ze swoimi fanami różnego rodzaju zdjęciami dotyczącymi bezpośrednio życia zawodowego albo prywatnego. Nie inaczej stało się kilka dni temu, gdy zaprezentowała się w kostiumie do nowego przedstawienia. Nie omieszkała przy okazji skomentować zaistniałej sytuacji pandemicznej.