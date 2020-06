Małgorzata Kożuchowska z modnym koszem na lato. Wiemy, co to za marka

Koszyk wiklinowy - torebka to absolutny must have sezonu. Małgorzata Kożuchowska wie, co w modzie piszczy. Mamy lato, więc idealną torbą na tę porę roku będzie właśnie wiklinowy kosz. Pojemny, ale też pasujący do każdej stylizacji.

Małgorzata Kożuchowska ma już swój wiklinowy kosz na lato (East News)