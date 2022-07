Małgorzata Rozenek-Majdan na zdjęciu sprzed lat. Fani zwrócili uwagę na jej włosy

Co ciekawe, do życzeń dołączył się także mąż Małgorzaty, Radosław Majdan. "Omi, wszystkiego, co najlepsze! Dużo szczęścia, zdrowia, miłości i pozytywnej energii. Wiem, że świat ci to wszystko da, w zamian za tyle dobra i serca, które ty dajesz jemu" - dodał w komentarzu pod postem.