Małgorzata Rozenek-Majdan podąża za najnowszymi trendami. Tylko spójrzcie, co założyła

Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje w wyciętym body

Małgorzata Rozenek-Majdan od momentu narodzin swojego synka Henia stara się wrócić do dawnej sylwetki. Swoją drogę do tego celu pokazywała nawet w programie telewizyjnym "Rozenek cudnie chudnie". Celebrytka pilnuje diety i oddaje się różnym aktywnościom fizycznym. Jedną z nich jest pilates. Rozenek-Majdan podczas ostatniego treningu pokazała swój strój. Do ćwiczeń założyła body z długim rękawem i wycięciami, sięgającymi prawie linii biustu. Taki krój jest obecnie jednym z najmodniejszych i przypadł do gustu nastolatkom na całym świecie. Żona Radosława Majdana do odważnej góry dobrała klasyczne dresy.