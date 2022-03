Małgorzata Rozenek pokazała rodzinne zdjęcie. Fani są zachwyceni

Henio i George królują na zdjęciu u Małgorzaty Rozenek. Fani są zachwyceni

Tym razem udostępnione zdjęcia spotkały się właściwie wyłącznie z pozytywnymi komentarzami. "Pies na stole, pies w łóżku, jedzenie marchewki z jednego widelca, czy to ważne?! To tak samo pełnowartościowy, kochany członek rodziny" - napisała jedna z użytkowniczek. "Najbardziej mnie nurtuje pytanie, jak on tam wlazł?" - pyta inna.