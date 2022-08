Małgorzata Rozenek pokazuje jadalnię. Uwagę zwraca szczegół

Pomimo tego, nie zabrakło zachwytów. Dla wielu wysmakowane zdjęcia Małgorzaty Rozenek są po prostu inspiracją, by bardziej celebrować codzienne rytuały. Jedna z obserwatorek gwiazdy w reakcji na zdjęcie zapowiedziała nawet, że od teraz zacznie się przebierać do śniadania, żeby nie siadać do niego w piżamie.