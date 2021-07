Małgorzata Rozenek wbija szpilę Kubie Wojewódzkiemu. O ich konflikcie było głośno

Oliwy do ognia dolewało to, że Renata Kaczoruk związana była wówczas z Kubą Wojewódzkim, który publicznie obrażał Rozenek. Ostatnio jednak doszło do przełomu. Okazało się, że panie spotkały się na sesji charytatywnej i miały okazję porozmawiać po wielu latach.