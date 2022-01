Małgorzata Serafin o komentarzach na temat depresji Jarosława Gowina: Kwestionowanie tego jest czymś absolutnie skandalicznym

Dziennikarka Małgorzata Serafin odniosła się do wpisów internautów pod postem opublikowanym na Twitterze, w którym skomentowała to, co dzieje się po ujawnieniu informacji dotyczących stanu zdrowia Jarosława Gowina. - Ludzie wciąż nie mają pojęcia, czym jest choroba psychiczna, depresja. Traktuje się ją jako środek do obrażenia kogoś - podsumowuje w rozmowie z WP Kobieta.