Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie synka. Tak wygląda jego pokój

Joanna Opozda pokazała pokój synka

W związku z dobrym stanem zdrowia, mama i dziecko prawdopodobnie już wkrótce będą mogli wrócić do domu. Na Vincenta czeka tam piękny pokoik, który Joanna Opozda pokazywała na Instagramie jeszcze w trakcie ciąży. Jest utrzymany w jasnych, pastelowych kolorach, a w jego centrum znajduje się wyjątkowe łóżeczko. To owalny model, który "rośnie" wraz z dzieckiem. By stworzyć jeszcze bardziej przytulny nastrój, okryte zostało półprzezroczystym baldachimem. Do łóżeczka został również włożony uroczy pluszak w kształcie króliczka, co ma nawiązywać do nazwiska chłopca i jego taty. To zabawka, która zawiera w sobie również funkcję włączenia szumu usypiającego malucha.