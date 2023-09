Mało kto by się odważył. Tak przyszła na imprezę "Vogue'a"

Trzeba przyznać, że artystka w takim zestawieniu śmiało mogłaby wybrać się zarówno do pracy, jak i na ważne, biznesowe spotkanie. W połączeniu z długim płaszczem look wydał się mniej zachowawczy. Rezygnując z klasycznej marynarki, uzyskała ciekawą, a do tego szalenie efektowną stylizację.