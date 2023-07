Mało kto o tym wie. Nie wkładaj ubrań oversize do samolotu

Walizka na wakacje – spakowana. Ale co ze stylizacją do samolotu? Najlepiej, aby była wygodna i komfortowa. Nie wypada zapomnieć o kwestiach estetycznych. Okazuje się jednak, że najistotniejsze jest to, aby nie wpaść w podejrzliwie oko pracownika lotniska i nie wywołać przeszywającego alarmu "na bramce". Oto sześć rzeczy, których należy "wystrzegać się jak ognia", wchodząc w strefę pasażera i na podkład samolotu.