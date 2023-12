Mało znana funkcja skrobaczki. Lód odpadnie szybciej

Aby wykonać domowy płyn do odladzania szyb samochodowych, wystarczy wlać około 60 ml octu, 60 ml spirytusu i 30 ml płynu do mycia naczyń do 1 litra wody. Składniki dobrze wymieszać i przelać do butelki. Tak przygotowanym preparatem spryskujemy rano oszronione miejsca – nie tylko szyby, ale i zamki. Wszystko będzie działać jak marzenie, a my ani trochę się nie zmęczymy.