Rodzina Clarke wraz z jedenaściorgiem dzieci od kilku miesięcy mieszka w Tajlandii. Teraz okazało się, że muszą się wyprowadzić z dotychczas wynajmowanego domu. Mają na to czas do końca roku. Rodzice rozważali zarówno powrót do Polski, jak i pozostanie za granicą. Jednak głównym czynnikiem, który pozostawia wątpliwości, są finanse.