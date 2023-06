"Mamo, czy ja też dostanę iPhone'a?". Niepokojące zjawisko przybiera na sile

Zdecydowanie ostrzega jednak przed dawaniem dziecku prezentów, takich jak zwierzę. - Pamiętajmy, że dawanie dziecku z takiej okazji drogiego, przesadzonego prezentu bądź zwierzęcia to zdecydowanie zły pomysł. Po pierwsze, przyjęcie do domu zwierzęcia wymaga solidnych przygotowań - zastanowienia się nad zmianami, które wprowadzi i nad odpowiedzialnością. Po drugie, głównym celem obdarowywania dziecka drogim prezentem jest zazwyczaj chęć sprawienia wrażenia na jego kolegach, co również nie prowadzi do niczego dobrego. Sami koncentrujemy wtedy dziecko na sprawach materialnych. W konsekwencji nie przygotuje go to do umiejętności budowania celów i wytrwania w ich realizacji w przyszłości - podsumowuje Dorota Minta.