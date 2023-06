Nauczycielka powiedziała o zmianach na świadectwach. Jest załamana

Nowe świadectwa szkolne - co się zmieni?

Do tej pory na odwrocie świadectw szkolnych znajdował się wykaz ocen wszystkich przedmiotów. W nowym wzorze to się zmieni. Znajdzie się tutaj jedynie informacja o ocenie z zachowania oraz religii lub etyki. Do nauczycieli będzie należeć wpisanie pozostałych przedmiotów, które uczniowie realizowali w danym roku szkolnym.