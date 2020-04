Mandat za brak maseczki ochronnej. Ile wynosi kara za niedostosowanie się do restrykcji?

Mandat za brak maseczki ochronnej grozi każdemu, kto nie stosuje się do wprowadzonych zaleceń. Zgodnie z nakazem z 16 kwietnia należy mieć zawsze zaryty nos i usta w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że zarówno na drogach, jak i w miejscach kultu religijnego czy w obiektach handlowych musimy zakrywać twarz. O czym jeszcze pamiętać w związku z nowymi obostrzeniami?

Mandat za brak maseczki – jaka jest wysokość kary?

Pamiętaj, że wybrana przez ciebie maseczka ochronna musi ściśle przylegać do twarzy, aby powietrze nie mogło przedostać się przez szczeliny. Co prawda nie ma na razie oficjalnej informacji na temat tego, jakie czynniki będą wpływać na nakładanie kar pieniężnych, ale najczęściej podaje się, że mandat za brak maseczki może dotyczyć praktycznie każdej możliwości uchybienia. Patrol może wystawić mandat o maksymalnej wartości 500 złotych, lecz w przypadku dostrzeżenia groźnych następstw, policjanci mogą pokierować sprawę do sanepidu. Wówczas kara za brak maseczki ochronnej będzie znacznie dotkliwsza, ponieważ kwota może urosnąć nawet* od 5 do 30 tysięcy złotych*. Zwolniono z obowiązku noszenia maseczek ochronnych m.in. dzieci do lat 4, duchownych sprawujących obrzędy religijne, osoby z problemami z oddychaniem, żołnierzy.