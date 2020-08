Manicure kombinowany. Wykorzystaj go dla większej trwałości hybryd. Czy wiesz jak wygląda?

Regularne stosowanie manicure kombinowanego polecane jest szczególnie fankom paznokci hybrydowych , aby mogły się cieszyć długotrwałego efektu na swoich płytkach. Jeśli do tej pory nie słyszałaś o tym sposobie, koniecznie zajrzyj poniżej po więcej informacji. Manicure kombinowany na pewno przypadnie ci do gustu.

Jak pewnie wiesz, utrzymanie skórek wokół paznokci w dobrym stanie jest nie lada wyzwaniem. Samo odsunięcie skórek może nie wystarczyć, ponieważ przy malowaniu kolorowymi lakierami bardzo ważne jest malowanie do końca, aby nie pozostawiać przerwy pomiędzy płytką a skórkami. Dzięki temu wykorzystanie manicure kombinowanego znacznie wydłuża estetyczny wygląd wybranej stylizacji, bo odrost będzie widoczny znacznie później. W związku z tym do tego typu manicure wykorzystuje się kilka technik, które doskonale przygotują płytki oraz skórki dla podtrzymania świeżości stylizacji.

Manicure kombinowany jest dosyć trudnym zadaniem, ponieważ potrzebna jest wprawna ręka. Dlaczego? Koniecznym przyrządem będzie frezarka . Nieumiejętnie użycie tego typu narzędzia może niestety doprowadzić do uszkodzenia płytki . Jeśli jednak jesteś wprawiona albo masz zaufanie do własnych umiejętności, postaw na manicure kombinowany.

1. W pierwszym kroku należy zmiękczyć skórki.

2. Odsuń skórki patyczkiem.

3. Usuń skórki za pomocą frezarki – odpowiednia końcówka przypomina stożek i kulkę. Na początek wybierz frez piaskowy.

4. Następnie możesz przejść do nadawania kształtu płytkom. Ruchy pilniczka powinny być wykonywane w jedną stronę, aby zapobiec rozdwojeniu.

5. Możesz przejść do nałożenia lakieru – wybór należy do ciebie. Przede wszystkim musisz pędzelkiem rozprowadzić produkt aż po same skórki, dlatego warto skorzystać z bardzo cienkiego pędzelka. Najpierw pomaluj paznokieć klasycznym pędzelkiem, a na koniec uzupełniasz cienkim przerwę pomiędzy lakierem a skórą.