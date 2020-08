Jak zrobić matowe paznokcie? Stwórz samodzielnie intrygujący manicure

Jak zrobić matowe paznokcie – klasyczne lakiery

Jak zrobić matowe paznokcie? Tak naprawdę sprawa jest całkiem prosta, więc można je wykonać praktycznie w każdej chwili. Jeśli chcesz nieco zmodyfikować klasyczny manicure na rzecz lekkiego zmatowienia, powinnaś wykorzystać zaskakujące patenty. W przypadku korzystania ze zwykłych lakierów do paznokci, sposobów na matowe paznokcie jest wiele:

Jak zrobić matowe paznokcie – hybrydowy manicure

Nieco inaczej przedstawia się sprawa matowych paznokci przy hybrydowym manicure . Te sposoby są po prostu znacznie trwalsze ze względu na użyte preparaty. Istnieją dwie metody, które pozwolą na zrobienie matowych paznokci. Jesteś ciekawa, o co chodzi?

1. Metoda z matowym topem – to najprostszy z możliwych sposobów na osiągnięcie matu na hybrydach. Wystarczy, że zamiast standardowego top coatu użyjesz matowej wersji, a osiągniesz świetny efekt. Pamiętaj, aby go użyć dopiero wówczas, gdy pod lampą wyschną obie kolorowe warstwy lakieru.

2. Metoda z polerką – ten sposób zdecydowanie jest trudniejszy, niż wykonanie typowej hybrydy. Do tego potrzebujesz bloku polerskiego, który będzie znacznie delikatniejszy niż standardowy albo po prostu lekko stępiony. Jak zrobić matowe paznokcie w tym przypadku? Po utwardzeniu top coatu i przemyciu płytek cleanerem, sięgnij po polerkę, aby wykonać delikatne i krótkie ruchy po całych płytkach dla ich zmatowienia. Dzięki temu unikniesz nieestetycznych rys, a twój hybrydowy manicure zachwyci matowym efektem.