Marcin Hakiel opublikował zdjęcie z synem. Wyglądają, jak dwie krople wody

Marcin Hakiel odrabia lekcje z synem

Fani tancerza napisali w komentarzach, że on i syn są bardzo do siebie podobni. "Miałam wrażenie, że obok stoi lustro z cofniętym w czasie odbicie. Syn toczka w toczkę tata" – napisała jedna z fanek Marcina Hakiela.

Mało kto wie, ale Marcin Hakiel to nie tylko artysta. Tancerz studiował finanse i bankowość w Warszawie i Helsinkach. W 2008 ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Nic dziwnego, że to właśnie on tłumaczy synowi ułamki.