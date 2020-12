Marcin Tyszka z wizytą w kościele. W pamięci utkwił mu jeden ważny szczegół

Marcin Tyszka jest uznanym polskim fotografem, który regularnie podejmuje się pracy ze znanymi osobami ze świata show-biznesu i nie tylko. Przez ostatnie lata sporo podróżował i przy okazji tworzył chwalone na całym świecie okładki do prestiżowych magazynów. Większość osób może kojarzyć Tyszkę jako jurora w programie "Top Model".

Zapracowany fotograf gwiazd

Ze względu na trwającą na świecie pandemię koronawirusa, fotograf musiał nieco zwolnić tempo pracy. Choć większość czasu spędził na planie programu dla stacji TVN, to jak sam przyznał, nie miał zbyt wiele zleceń do realizacji. Ostatnio jednak o Marcinie Tyszce zrobiło się głośno za sprawą Julii Wieniawy. Fotograf z chęcią pomógł młodej gwiazdce w urządzeniu tarasu. Jak się okazuje, artysta ma także smykałkę do ogrodnictwa.