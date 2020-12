USA: Mały chłopiec uratował siostrę przed pożarem. Teraz rodzina potrzebuje pomocy

Do incydentu doszło we wtorek rano. Strażacy zostali niezwłocznie powiadomieni o całym zajściu i szybko dotarli na miejsce pożaru. Po wstępnych oględzinach straż uznała, że przyczyną wybuchu ognia było zapalenie się choinki od zbyt blisko postawionej świeczki.

Mały bohater stanął na wysokości zadania

Kiedy doszło do wypadku, ojca rodziny Kevina Hulme’a nie było wówczas w domu. Jego żona Kristian od razu wybiegła po pomoc do sąsiadów, gdy zauważyła pierwsze płomienie. Niestety to był błąd, ponieważ nie mogła z powrotem dostać się do domu.