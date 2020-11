Marek Suski się wygadał. Czy Beata Szydło ma szansę zostać prezydentem?

Beata Szydło małymi krokami wspina się po kolejnych szczeblach kariery politycznej. Najpierw wykazała się jako burmistrz, była też radną. Później zajęła się polityką krajową i trafiła do Sejmu. Przez lata była posłanką, aż w 2015 roku stanęła za sukcesem Andrzeja Dudy i jego wygranej w wyborach prezydenckich. W dalszej kolejności została premierem, a gdy przestała pełnić tę funkcję została wicepremierem odpowiedzialnym za Komitet Społeczny Rady Ministrów. Aktualnie jest europosłanką. Jej wynik do Parlamentu Europejskiego był imponujący. Co dalej?