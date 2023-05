Maria Dębska w drapieżnej odsłonie. Mini połączyła ze skórzaną kurtką

Na pierwszy rzut oka widać, że Maria Dębska interesuje się modą i bawi się nią. Raz pozuje w zadziornej sukience bez ramiączek z czerwonej skóry, by innym razem wskoczyć w subtelną "slip dress" z odkrytymi plecami. Jej styl jest odważny i niejednokrotnie bezkompromisowy .

Maria Dębska i Maciej Zień skomponowali czarny total look z charakterną ramoneską w roli głównej . Krótka kurtka została zestawiona ze spódniczką mini z gładkiego materiału. Ciężka góra wymagała ciężkiego dołu, dlatego wybór padł także na wysokie botki na szpilkach.

Zasadnicze pytanie brzmi: co pod kurtkę? Nikogo chyba nie zdziwi fakt, iż Maciej Zień wybrał dla Marii Dębskiej micro top . Moda na ten element garderoby trwa nieprzerwanie już od dobrych kilku miesięcy. Gwiazdy najczęściej zakładają go pod marynarki. Loo aktorki został uzupełniony jedynie złotym zegarkiem. W takiej odsłonie Dębska wybrała się na urodziny magazynu "KMAG".

Pod filmikiem na instagramowym profilu Macieja Zienia pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. "Boski look z pazurem", "Ogień", "Woman in black. Przeurocza i przepiękna", "Świetna stylizacja, pasuje bardzo do typu urody", "Szałowo i z klasą" – czytamy.