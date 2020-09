Maria Sadowska pozuje w bikini. Reżyserka wyraźnie schudła

"Dziewczyny z Dubaju" wejdą do kin już na początku nowego roku, dlatego Dorota Rabczewska, która jest producentką filmu oraz Maria Sadowska - odpowiedzialna za reżyserię, intensywnie pracują nad dokończeniem swojego dzieła.

Maria Sadowska w bikini

Fabuła filmu opowiada o grupie celebrytek, które imały się prostytucji w Dubaju, dlatego na planie przewija się cała plejada pięknych aktorek i wysportowanych aktorów. Ten fakt zmotywował Marię Sadowską do wzięcia się za siebie i zrzucenia zbędnych kilogramów. W walce wspierała ją Doda, która przywiązuje ogromną uwagę do swojego wyglądu i od lat intesywnie ćwiczy.

Kilka miesięcy temu reżyserka wyznała: "Żeby nie czuć się jak ciocia reżyserka, wzięłam się też trochę za siebie i udało mi się zrzucić 4 kg. Co zawdzięczam też mojej pani producentce, która cały czas mnie mobilizowała i zagrzewała do walki" - napisała na Instagramie.

"Dziewczyny z Dubaju" to film na podstawie książki Piotra Krysiaka, który zdecydował się ujawnić kontrowersyjne historie z życia polskich celebrytek. Autor co prawda nie ujawnił nazwisk osób, które prostytuowały się w Dubaju, jednak wiadomo, że do tego grona należały m.in. jedna z Miss Polonia, uczestniczka "Top Model" oraz żona pewnego piłkarza.