Marianna Gierszewska opublikowała odważne zdjęcie i poruszyła temat seksu. "W miłości wszyscy jesteśmy pełnosprawni"

"Obok: "czy stomia boli?", drugim najczęściej zadawanym mi pytaniem jest: "a co z seksem?" (…) Kiedy pierwszy raz powiedziałam Miłoszowi o stomii, pragnęłam, by zobaczył mnie ponad moją chorobą. Tak naprawdę, byłam przecież zwyczajnie zakochaną 18-latką, którą wyróżniało tylko jedno: cały pakiet doświadczeń. I tak, życie udowadnia mi to każdego dnia. Może dzielić nas naprawdę wiele, ale pasje, uczucia, ekscytacje i namiętności pozostają te same. W miłości przecież wszyscy jesteśmy pełnosprawni" – czytamy w poście.